Хабаровчанин получил свыше 20 тысяч рублей за работу, которую не выполнил

Мужчина предложил потерпевшему свои услуги по установке окон, при этом он обещал выполнить работу за довольно низкую цену. Заявитель согласился. Фигурант снял замеры с оконных рам и получил от потерпевшего предоплату — 22 тысячи рублей. Однако за работу так и не взялся, а свой телефонный номер заблокировал.

Как выяснилось, злоумышленник трижды привлекался к уголовной ответственности. Никакого отношения к установке окон он не имеет, а деньги зарабатывает частным извозом. Свои услуги клиенту он предложил, когда подвозил его по заявке. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.