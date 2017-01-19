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03:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Разлив нефтепродуктов произошел в Приморье

Разлив нефтепродуктов произошел в порту Находка, сообщает ИА «Дейта».

«В районе причала 43 ЗАО “Восточные ворота” было обнаружено пятно мазута размером 20×20 метров. Источник загрязнения — предположительно городской коллектор», — говорится в сообщении Морской спасательной службы Росморречфлота.

В ликвидации загрязнения были задействованы силы и средства Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота»: судно ВРД-1409, аварийно-спасательное подразделение с оборудованием для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов. Для обколки льда было задействовано судно обеспечения «Светломор-3».

Как сообщили специалисты, было собрано около тысячи литров мазута.

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