В Испании по запросу США задержан российский программист
В Испании по запросу ФБР США и Интерпола по подозрению в причастности к хакерским атакам задержан российский программист Станислав Лисов, передает RT.
В Испании по запросу ФБР США и Интерпола по подозрению в причастности к хакерским атакам задержан российский программист Станислав Лисов, передает RT.
Как рассказала супруга программиста Дарья Лисова, 31-летнего Станислава Лисова задержали в аэропорту Барселоны 13 января. В тот момент полицейские сообщили, что процедура проводится по запросу американских властей.
Семья проживает в Таганроге, а в Испанию прилетела в отпуск. В Таганроге Лисов работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов.
По словам Лисовой, никаких обвинений супругу официально не предъявляли.
Испанские власти официально уведомили диппредставительство о задержании российского гражданина. Российская сторона направила запрос в компетентные испанские органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания.