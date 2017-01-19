Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Западные фотографы сняли реакцию японцев на опоздание Путина
Посольство США ответило на слова Лаврова о переодетых дипломатах
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Певица Натали скрывает беременность
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника
Голый пассажир обвинил таксиста в надругательстве
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
10«Бегущий огонь»
14Зима в Северном полушарии
12Юбилей Ренаты Литвиновой
03:59 (мск), источник: РИА Новости

Коллегию по пересмотру дела «приморских партизан» сформируют в феврале

Приморский краевой суд начнет собирать коллегию присяжных для пересмотра дела «приморских партизан» в феврале, сообщил РИА Новости представитель суда. Материалы дела «приморских партизан», оправдательный приговор по которому отменен Верховным судом в конце декабря 2016 года, поступили в Приморский краевой суд 10 января.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Приморский краевой суд начнет собирать коллегию присяжных для пересмотра дела «приморских партизан» в феврале, сообщил РИА Новости представитель суда.

Материалы дела «приморских партизан», оправдательный приговор по которому отменен Верховным судом в конце декабря 2016 года, поступили в Приморский краевой суд 10 января.

«Предварительное заседание по формированию коллегии присяжных заседателей назначено на 16 февраля. Заседание будет закрытым», — сказал собеседник.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Двух жителей Приморья осудили за вовлечение подростков в торговлю героином
Обама рассказал о стремлении к конструктивным отношениям с РФ
Путину присудили премию Уго Чавеса
Главный экономист Альфа-банка ожидает снижения курса рубля
Команда Трампа начала разработку новой системы медстрахования
«Яблоко» направило в Верховный суд жалобу на действия ЦИК
Ансамбль имени Александрова начинает отбор новых артистов
В Италии лавина накрыла отель
Спорт
Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской Антерсельве Впервые в сезоне этап Кубка мира пройдет без спринта и гонок преследования
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Каким был первый советский истребитель В обсуждении новых характеристик и ударных возможностей «СуперМига», предлагаем вспомнить, каким был первый советский истребитель, первый полет которого состоялся 93 года назад
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
В российских квартирах станет светлее
Прокуроров обеспечат жильем
Названа цена самого дорогого дома России
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд Светлана Дель подала иск о признании действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции незаконными.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь