В Ангарске юрист пытался похитить у клиента четверть миллиона рублей

Как сообщает 18 января 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, в конце 2016 года мужчина, используя своё служебное положение при заключении договора об оказании юридических услуг по гражданскому делу, обманным путем пытался похитить у клиента 250 тыс. рублей. Юрист был задержан при передаче денег.

Следственными органами СУ СК России по Иркутской области в отношении ангарчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.