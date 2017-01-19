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04:32 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Ангарске юрист пытался похитить у клиента четверть миллиона рублей

В Ангарске задержан юрист, подозреваемый в покушении на мошенничество.

Как сообщает 18 января 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, в конце 2016 года мужчина, используя своё служебное положение при заключении договора об оказании юридических услуг по гражданскому делу, обманным путем пытался похитить у клиента 250 тыс. рублей. Юрист был задержан при передаче денег.

Следственными органами СУ СК России по Иркутской области в отношении ангарчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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