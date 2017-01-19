В Ангарске юрист пытался похитить у клиента четверть миллиона рублей
В Ангарске задержан юрист, подозреваемый в покушении на мошенничество.
В Ангарске задержан юрист, подозреваемый в покушении на мошенничество.
Как сообщает 18 января 2017 года
Следственными органами СУ СК России по Иркутской области в отношении ангарчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.