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04:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Клиент в Хабаровске ушел из парикмахерской, прихватив с собой чужую шубу

К моменту задержания дважды судимый за кражи мужчина успел продать меховое изделие.

Хабаровск, 19 января, AmurMedia.

Сотрудники полиции в Хабаровске раскрыли грабеж шубы у клиентки парикмахерской. Дважды судимый за кражи 28-летний местный житель к моменту задержания успел продать норковую шубу, а деньги потратить на спиртное, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники уголовного розыска ОП№ 8 УМВД России по г. Хабаровску задержали ранее судимого местного жителя, который открыто похитил меховое изделие стоимостью 90 тысяч рублей из парикмахерского салона.

В дежурную часть городского отдела полиции № 8 обратились работницы парикмахерской, которая расположена в Железнодорожном районе недалеко от остановки «Памятник партизанам». У одной из клиенток неизвестный похитил норковую шубу стоимостью 90 тысяч рублей.

Установлено, что в салон зашли молодой человек и девушка. Мужчина заказал стрижку. Однако мастер отказала клиенту, мотивировав свое решение тем, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Девушка вступилась за своего спутника, завязался словесный конфликт. Посетитель в это время снял с вешалки свой пуховик и шубу другой клиентки, которая находилась в зале. Пара быстро покинула салон.

К моменту приезда сотрудников полиции работницы парикмахерской и продавцы соседних торговых точек совместными усилиями задержали молодую хабаровчанку. Ее знакомый успел скрыться вместе с похищенной шубой.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее дважды судимый за кражи 28-летний местный житель. Он дал признательные показания. Похищенное меховое изделие он успел продать неизвестному в районе Центрального продовольственного рынка, а деньги потратить на спиртное. Оперативники принимают меры к возврату имущества.

В отношении задержанного избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции проверяют информацию о возможной причастности задержанного к иным противоправным деяниям.

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