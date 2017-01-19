Житель Владивостока серьезно отравился спиртосодержащим лосьоном
Врачи скорой госпитализировали в токсикологическое отделение ВКБ № 2 мужчину, отравившегося после употребления технического спирта. Пострадавший был обнаружен на улице без сознания.
Врачи скорой госпитализировали в токсикологическое отделение ВКБ № 2 мужчину, отравившегося после употребления технического спирта. Пострадавший был обнаружен на улице без сознания.
По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, в скорую помощь позвонили неравнодушные горожане и сообщили, что в районе дома № 19 по Океанскому проспекту лежит мужчина. Прибывшие по указанному адресу врачи обнаружили гражданина, который, как позже выяснилось, серьезно отравился, употребив спиртосодержащий лосьон.
Пострадавший был госпитализирован в токсикологическое отделение, где врачи диагностировали у него отравление техническим спиртом. Стражи порядка устанавливают торговую точку, где производится незаконная продажа опасной непищевой продукции.