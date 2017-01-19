Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Площади квартир в России будут уменьшаться
В КС предупредили, что платить за ЮКОС придется всем россиянам
Меркель ответила на слова Трампа об «устаревшем» НАТО
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
10«Бегущий огонь»
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
15Второй зимний Московский Велопарад
05:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Начались слушания по делу о крушении траулера «Дальний Восток» с погибшими приморцами

Заседания проходят на Сахалине в закрытом режиме.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 января, PrimaMedia.

Предварительные слушания по уголовному делу о гибели 69 человек в результате крушения в 2015 году большого автономного морозильного траулера «Дальний Восток» в Охотском море начались в Южно-Сахалинском городском суде. В момент трагедии на траулере находилось 38 приморцев из 14-ти муниципальных образований региона: 19 из них спасены. Судебное заседание проходит в закрытом режиме, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на ИА SakhalinMedia.

Исходя из документации, размещенной в официальной картотеке судебных дел, материалы уголовного дела поступили в Южно-Сахалинский городской суд 29 декабря 2016 года, 12 января начались предварительные слушания по делу. В тот же день на судебном заседании был объявлен перерыв до 19 января.

«К уголовной ответственности привлечены руководители ООО «Магеллан» — первый заместитель генерального директора Алексей Васин, заместитель генерального директора по безопасности мореплавания Александр Кудрицкий, бывший капитан траулера «Дальний Восток» Анатолий Борисов, начальник отдела безопасности мореплавания, сертификации и наблюдения за рыбопромысловым флотом ФГБУ «Сахалинрыбвод» Росрыболовства Николай Харченко, государственный инспектор СВТУ Росрыболовства Александр Никодименко.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность), — рассказали ранее в пресс-службе областного Следкома.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Магеллан» Егора Гащенко, которому заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст. 263 УК РФ, и он объявлен в международный розыск.

Как ранее сообщало РИА PrimaMedia, трагедия в Охотском море произошла 2 апреля 2015 года. БАТМ «Дальний Восток» (порт приписки — город Невельск Сахалинской области) затонул в 330 км от поселка Крутогоровский Камчатского края. Всего на судне находились 132 человека — 76 граждан России и 56 иностранцев. Из них 62 человека погибли, семеро пропали без вести, 63 рыбака были спасены.

По версии следствия, непосредственной причиной крушения траулера «Дальний Восток» явилось возникновение крена судна на левый борт в результате подъема трала с большим уловом (приблизительно 130 тонн). Однако дальнейшее затопление судна стало возможным в силу совокупности причин. И наиболее значимой из них являлось непригодное состояние траулера, в котором оно находилось в плавании.

В итоге часть элементов конструкции судна, обеспечивающих его остойчивость (свойство судна плавать, не теряя положения равновесия), в том числе в экстренных ситуациях, была попросту удалена. К тому же судно при почти пустых баках было заполнено рыбой на 1 400 тонн, что также ухудшило свойства корабля балансировать.

Прямо повлияли на произошедшее и действия других руководителей фирмы «Магеллан».

Харченко в свою очередь, еще накануне выхода судна в плаванье, получил от своего подчиненного сведения об отсутствии документации о системе управления безопасностью, без которой выход судна в море запрещен. Однако Харченко проигнорировал этот факт и выдал временное свидетельство по безопасности сроком на 6 месяцев.

Никодименко, проверявший судно вместе с пограничниками уже в открытом море, знал о превышении допустимого количества людей на нем и отсутствии достаточного количества спасательных средств. Он должен был сообщить своему руководству об этом, но предпочел за взятку в 500 долларов США «закрыть глаза» и разрешить дальнейшее плавание. Как следствие — при крушении жилетов попросту не хватило на всех членов экипажа.

Наряду с установлением обстоятельств крушения и доказыванием вины фигурантов, следствие позаботилось и о возмещении ущерба потерпевшим, арестовав имущество и счета компании «Магеллан» на сумму более 13 млн рублей, а также судно «Андромеда». Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых в сумме более 15 млн рублей, — сказали в пресс-службе.

От РИА PrimaMedia добавим, что на траулере «Дальний Восток» в момент трагедии находилось 38 приморцев из 14-ти муниципальных образований региона: 19 из них спасены.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Почти 6 млн рублей направили в Приморье на матподдержку моряков затонувшего траулера.

Владелец БАТМ «Дальний Восток» выплатил выжившим морякам по 10 тысяч рублей.

В крушении траулера «Дальний Восток» у берегов Камчатки выжило 19 приморцев — АПК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Плесень и кишечную палочку нашли в салатах, купленных в супермаркетах Владивостока
Обама рассказал о стремлении к конструктивным отношениям с РФ
Путину присудили премию Уго Чавеса
Главный экономист Альфа-банка ожидает снижения курса рубля
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
«Яблоко» направило в Верховный суд жалобу на действия ЦИК
Ансамбль имени Александрова начинает отбор новых артистов
В Италии лавина накрыла отель
Спорт
Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской Антерсельве Впервые в сезоне этап Кубка мира пройдет без спринта и гонок преследования
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Каким был первый советский истребитель В обсуждении новых характеристик и ударных возможностей «СуперМига», предлагаем вспомнить, каким был первый советский истребитель, первый полет которого состоялся 93 года назад
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд Светлана Дель подала иск о признании действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции незаконными.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь