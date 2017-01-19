Начались слушания по делу о крушении траулера «Дальний Восток» с погибшими приморцами

Владивосток, 19 января, PrimaMedia.

Предварительные слушания по уголовному делу о гибели 69 человек в результате крушения в 2015 году большого автономного морозильного траулера «Дальний Восток» в Охотском море начались в Южно-Сахалинском городском суде. В момент трагедии на траулере находилось 38 приморцев из 14-ти муниципальных образований региона: 19 из них спасены. Судебное заседание проходит в закрытом режиме, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на ИА SakhalinMedia.

Исходя из документации, размещенной в официальной картотеке судебных дел, материалы уголовного дела поступили в Южно-Сахалинский городской суд 29 декабря 2016 года, 12 января начались предварительные слушания по делу. В тот же день на судебном заседании был объявлен перерыв до 19 января.

«К уголовной ответственности привлечены руководители ООО «Магеллан» — первый заместитель генерального директора Алексей Васин, заместитель генерального директора по безопасности мореплавания Александр Кудрицкий, бывший капитан траулера «Дальний Восток» Анатолий Борисов, начальник отдела безопасности мореплавания, сертификации и наблюдения за рыбопромысловым флотом ФГБУ «Сахалинрыбвод» Росрыболовства Николай Харченко, государственный инспектор СВТУ Росрыболовства Александр Никодименко.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность), — рассказали ранее в пресс-службе областного Следкома.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Магеллан» Егора Гащенко, которому заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст. 263 УК РФ, и он объявлен в международный розыск.

Как ранее сообщало РИА PrimaMedia, трагедия в Охотском море произошла 2 апреля 2015 года. БАТМ «Дальний Восток» (порт приписки — город Невельск Сахалинской области) затонул в 330 км от поселка Крутогоровский Камчатского края. Всего на судне находились 132 человека — 76 граждан России и 56 иностранцев. Из них 62 человека погибли, семеро пропали без вести, 63 рыбака были спасены.

По версии следствия, непосредственной причиной крушения траулера «Дальний Восток» явилось возникновение крена судна на левый борт в результате подъема трала с большим уловом (приблизительно 130 тонн). Однако дальнейшее затопление судна стало возможным в силу совокупности причин. И наиболее значимой из них являлось непригодное состояние траулера, в котором оно находилось в плавании.

В итоге часть элементов конструкции судна, обеспечивающих его остойчивость (свойство судна плавать, не теряя положения равновесия), в том числе в экстренных ситуациях, была попросту удалена. К тому же судно при почти пустых баках было заполнено рыбой на 1 400 тонн, что также ухудшило свойства корабля балансировать.

Прямо повлияли на произошедшее и действия других руководителей фирмы «Магеллан».

Харченко в свою очередь, еще накануне выхода судна в плаванье, получил от своего подчиненного сведения об отсутствии документации о системе управления безопасностью, без которой выход судна в море запрещен. Однако Харченко проигнорировал этот факт и выдал временное свидетельство по безопасности сроком на 6 месяцев.

Никодименко, проверявший судно вместе с пограничниками уже в открытом море, знал о превышении допустимого количества людей на нем и отсутствии достаточного количества спасательных средств. Он должен был сообщить своему руководству об этом, но предпочел за взятку в 500 долларов США «закрыть глаза» и разрешить дальнейшее плавание. Как следствие — при крушении жилетов попросту не хватило на всех членов экипажа.

Наряду с установлением обстоятельств крушения и доказыванием вины фигурантов, следствие позаботилось и о возмещении ущерба потерпевшим, арестовав имущество и счета компании «Магеллан» на сумму более 13 млн рублей, а также судно «Андромеда». Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых в сумме более 15 млн рублей, — сказали в пресс-службе.

От РИА PrimaMedia добавим, что на траулере «Дальний Восток» в момент трагедии находилось 38 приморцев из 14-ти муниципальных образований региона: 19 из них спасены.

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