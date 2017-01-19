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07:18 (мск), источник: Nakanune.ru

По факту травмирования жителей Серова на ледяной горке заведено уголовное дело

В Серове после проверки сообщений о том, что жители города получили травмы после катания на ледяной горке, заведено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР Свердловской области, расследование ведется по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По версии следствия, с конца декабря 2016 во время работы «Ледяного городка» на площади около Дворца культуры Металлургов, более 40 детей и взрослых получили различные травмы, когда катались на ледяных горках. Пострадавшие обращались к медикам.

В ходе расследования устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. Проводятся допросы, истребована и анализируется документация, касающаяся соблюдения при строительстве и эксплуатации «Ледяного городка» необходимых норм и правил, направленных на обеспечение безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что ледяную горку закрыли до травмирования граждан.

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