В Екатеринбурге на голову школьницы упала решетка от светильника

Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, инцидент произошел 17 января в лицее № 3 — от медиков скорой помощи поступило сообщение о травме первоклассницы.

Как выяснилось, решетка упала на ребёнка во время урока математики.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 17 января на беременную жительницу Екатеринбурга упала наледь с крыши здания.