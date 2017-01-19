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07:17 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге на голову школьницы упала решетка от светильника

Полиция Екатеринбурга проводит проверку после того, как на голову школьнице упала решетка от светильника.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, инцидент произошел 17 января в лицее № 3 — от медиков скорой помощи поступило сообщение о травме первоклассницы.

Как выяснилось, решетка упала на ребёнка во время урока математики.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 17 января на беременную жительницу Екатеринбурга упала наледь с крыши здания.

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