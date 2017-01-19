В Екатеринбурге на голову школьницы упала решетка от светильника
Полиция Екатеринбурга проводит проверку после того, как на голову школьнице упала решетка от светильника.
Полиция Екатеринбурга проводит проверку после того, как на голову школьнице упала решетка от светильника.
Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, инцидент произошел 17 января в лицее № 3 — от медиков скорой помощи поступило сообщение о травме первоклассницы.
Как выяснилось, решетка упала на ребёнка во время урока математики.
Как ранее сообщало Накануне.RU, 17 января на беременную жительницу Екатеринбурга упала наледь с крыши здания.