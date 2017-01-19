Летевший во Вьетнам самолет сел в Красноярске из-за засора в туалетах

Boeing авиакомпании Pegas Fly, следующий по маршруту «Пермь — Камрань (Вьетнам)», экстренно приземлился в аэропорту Красноярска из-за засорившихся туалетов. Техническая посадка произошла вечером, 18 января. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь «Емельяново» Ксения Квятковская.

На борту самолета находились 300 пассажиров. В красноярском аэропорту пояснили, что на работы по прочистке туалетов ушло около трех часов. В это время пассажиры борта находились в стерильной комнате.

Проверку по данному факту уже начала Енисейская транспортная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства проконтролировали соблюдение прав пассажиров, пока они ожидали завершения технического обслуживания воздушного судна. Речь идет о предоставлении дополнительного питания и места для отдыха в случае, если техработы затянутся на продолжительное время.