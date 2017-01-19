У самолета, вылетевшего из Владивостока, треснуло стекло по пути на Камчатку
Растрескивание покровного слоя лобового стекла произошло в кабине пилотов самолета Airbus 319 авиакомпании «Аврора» при выполнении рейса N5614 из Владивостока в
Растрескивание покровного слоя лобового стекла произошло в кабине пилотов самолета Airbus 319 авиакомпании «Аврора» при выполнении рейса N5614 из Владивостока в
Это не повлияло на безопасность полета, заверили в
«17 января в 11:10 местного времени в полете произошло растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов. Командир экипажа воздушнго судна принял решение следовать на аэродром назначения. Угрозы безопасности полета не было», — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что растрескивание покровного слоя стекла «не повлияло на безопасность полета и не подлежит расследованию, как авиационный инцидент».
Сотрудник
На борту самолета находилось 119 пассажиров и 7 членов экипажа. По словам собеседника, лобовое стекло в кабине пилотов уже заменили и «самолет введен в строй».