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05:54 (мск), источник: Вести Приморье

У самолета, вылетевшего из Владивостока, треснуло стекло по пути на Камчатку

Растрескивание покровного слоя лобового стекла произошло в кабине пилотов самолета Airbus 319 авиакомпании «Аврора» при выполнении рейса N5614 из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, сообщили агентству «Интерфакс — Дальний Восток» в четверг в пресс-службе авиакомпании.

Это не повлияло на безопасность полета, заверили в пресс-службе.

«17 января в 11:10 местного времени в полете произошло растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов. Командир экипажа воздушнго судна принял решение следовать на аэродром назначения. Угрозы безопасности полета не было», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что растрескивание покровного слоя стекла «не повлияло на безопасность полета и не подлежит расследованию, как авиационный инцидент».

Сотрудник пресс-службы опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Airbus совершил вынужденную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского. «Никакой вынужденной посадки не было. Самолет приземлился в обычном штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

На борту самолета находилось 119 пассажиров и 7 членов экипажа. По словам собеседника, лобовое стекло в кабине пилотов уже заменили и «самолет введен в строй».

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