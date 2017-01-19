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05:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Снят режим чрезвычайной ситуации, введенный в Советской Гавани из-за взрыва газа

Дальнейшие работы будут проводиться в плановом режиме.

Источник: Губерния онлайн

В Советской Гавани отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрыва газа в жилой пятиэтажке, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного регионального центра МЧС.

Взрыв газа в жилом доме на улице Рабочей произошел 7 декабря. В одном из подъездов мощный хлопок почти полностью разрушил верхние этажи. Травмы получили четыре человека, одна из пострадавших позднее скончалась в ККБ № 2.

Режим чрезвычайной ситуации был снят в среду, 18 января, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Все аварийно-восстановительные работы завершены. Дальнейшие действия проводятся в рабочем порядке», — сообщили в пресс-службе ДВРЦ МЧС.

Напомним, в связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Разрушенные взрывом квартиры планируют восстановить к концу марта этого года.

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