Экс-глава ЦУГАЭТ может получить 8,5 лет за взятку в 2 млн рублей, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

В Горсуде Бердска прошли прения сторон накануне. Напомним, 30 июня 2015 года в Бердске Маргарян выступил посредником при передаче денег Суваряну от неназванного индивидуального предпринимателя. Сумма — 2 млн рублей. Взятка предназначалась для совершения действий, которые бы обеспечили ИП победы в конкурсе на право заключения договора об организации пассажирских перевозок муниципальным маршрутам регулярного сообщения в Новосибирске. После получения указанных денежных средств подозреваемые были задержаны.

В прениях прокурор попросил назначить чиновнику 8,5 лет лишения свободы и штраф в 140 млн рублей. Также обвинение предложило лишить Суваряна права занимать руководящие должности в государственной и муниципальной службе. Для посредника, Артура Маргаряна, прокурор предложил аналогичное наказание.

Адвокаты обвиняемых, что их устроит только оправдательный приговор.

Предположительно приговор по делу суд огласит 8 февраля.

На пост директора Центра управления городским автоэлектротранспортом Арам Суварян был назначен летом 2014 года и занимался реформированием общественного транспорта. В прошлом депутат Законодательного собрания Новосибирской области, бизнесмен, по данным новосибирских СМИ, совладелец крупнейшего рынка на Гусинобродской барахолке — «Маммон».