14-летняя школьница из Канска повторно сбежала из дома
16 января полицейские доставили девушку из Красноярска в Канск.
16 января полицейские доставили девушку из Красноярска в Канск.
14-летняя школьница из Канска, которую 16 января нашли полицейские, во второй раз сбежала из дома. Девушка пропала вечером, 17 января. Информация об этом появилась в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск».
Как предполагают родственники
На вид девушке 15 лет, рост 162 см, среднего телосложения, глаза карие, нос прямой. Особые приметы: свежие шрамы от проколов на подбородке. Она была одета в синюю куртку, черные ботинки на каблуках и синюю меховую шапку. Волонтеры предполагают, что она могла поехать к своей 16-летней подруге из Красноярска, которая, судя по всему, тоже перестала выходить на связь.
Всех, кому
Напомним, 16 января сотрудники полиции спустя месяц нашли двух пропавших школьниц из Канска. Девушки своим ходом добрались до Красноярска. Среди пропавших была и 14-летняя ученица, которая повторно сбежала из дома. Тогда одну из девушек передали родителям, а вторую на время поместили в социальное учреждение.