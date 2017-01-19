14-летняя школьница из Канска повторно сбежала из дома

14-летняя школьница из Канска, которую 16 января нашли полицейские, во второй раз сбежала из дома. Девушка пропала вечером, 17 января. Информация об этом появилась в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск».

Как предполагают родственники девочки-подростка, она могла снова уехать в Красноярск. Последний раз ее видели около двух часов ночи в автобусе, который ехал по маршруту «Богучаны-Красноярск». Сейчас волонтеры снова просят местных жителей оказать помощь в поиске пропавшей.

На вид девушке 15 лет, рост 162 см, среднего телосложения, глаза карие, нос прямой. Особые приметы: свежие шрамы от проколов на подбородке. Она была одета в синюю куртку, черные ботинки на каблуках и синюю меховую шапку. Волонтеры предполагают, что она могла поехать к своей 16-летней подруге из Красноярска, которая, судя по всему, тоже перестала выходить на связь.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщать по телефонам 8−950−99−66−066 или 8−39161−3−20−70.

Напомним, 16 января сотрудники полиции спустя месяц нашли двух пропавших школьниц из Канска. Девушки своим ходом добрались до Красноярска. Среди пропавших была и 14-летняя ученица, которая повторно сбежала из дома. Тогда одну из девушек передали родителям, а вторую на время поместили в социальное учреждение.