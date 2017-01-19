В Иркутске мужчины похитили фары с внедорожника

Подозреваемых в краже двух передних фар с внедорожника Volkswagen Touareg задержали полицейские в Иркутске. Как сообщает 19 января 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, утром 17 января 2017 года на ул. Байкальской экипаж ГИБДД задержал седан Toyota Premio под управлением 26-летнего жителя Усолья-Сибирского, в салоне автомобиля находились также 24-летний и 26-летний жители пос. Шерлова Гора Забайкальского края. Машине правоохранители обнаружили фары, о происхождении которых водитель и пассажиры не могли внятно рассказать. Позже было установлено, что светотехника были похищена с автомобиля, припаркованного на ул. Верхняя Набережная.

Хозяин Volkswagen Touareg узнал о краже фар с его машины от сотрудников ОВД. Владелец внедорожника оценил ущерб в 45 тыс. рублей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Граждан из салона автомобиля Toyota Premio доставили в отдел полиции. С ними работают следователи и оперативники. Подозреваемых проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Правоохранители обнаружили и изъяли ещё 8 штук передних фар, которые по версии оперативников были также похищены.