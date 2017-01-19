В Иркутске мужчины похитили фары с внедорожника
В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в краже автомобильной светотехники.
В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в краже автомобильной светотехники.
Подозреваемых в краже двух передних фар с внедорожника Volkswagen Touareg задержали полицейские в Иркутске. Как сообщает 19 января 2017 года
Хозяин Volkswagen Touareg узнал о краже фар с его машины от сотрудников ОВД. Владелец внедорожника оценил ущерб в 45 тыс. рублей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Граждан из салона автомобиля Toyota Premio доставили в отдел полиции. С ними работают следователи и оперативники. Подозреваемых проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Правоохранители обнаружили и изъяли ещё 8 штук передних фар, которые по версии оперативников были также похищены.