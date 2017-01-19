Прокуратура Приморья занялась холодной школой

Выехав на место, представители местной прокуратуры обнаружили нарушения температурного режима в помещениях, на участке теплосети от котельной до школы был найден порыв.

«Артемовский филиал КГУП “Примтеплоэнерго” уже приступил к устранению порыва на теплотрассе и восстановлению теплоснабжения. По данному факту прокурором города внесено представление генеральному директору “Примтеплоэнерго” об устранении нарушений законодательства. Кроме того, в отношении Артемовского филиала данного предприятия возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Артемовского городского округа, которые должны контролировать организацию теплоснабжения на территории муниципального образования.