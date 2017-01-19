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07:15 (мск), источник: Newtimes.kz

На 600 тысяч тенге обманула мошенница покупателей квартир в Уральске

В Уральске женщине удалось обмануть сразу двух наивных покупателей, передает портала «Мой ГОРОД».

Источник: Newtimes.kz

В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что женщина обещала своим потенциальным клиентам помочь в покупке квартиры, и те отдавали ей деньги.

«40-летняя женщина предлагала уральцам свою помощь в приобретении жилья и обманным путем брала у них 300 тысяч тенге. Таким образом ей удалось обмануть двоих граждан. Передача денег происходила на остановке «Школьник», — пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО.

Сейчас жительница Уральска 1977 года задержана. По данному факту ведется расследование по статье «Мошенничество».

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