На 600 тысяч тенге обманула мошенница покупателей квартир в Уральске
В Уральске женщине удалось обмануть сразу двух наивных покупателей, передает портала «Мой ГОРОД».
В Уральске женщине удалось обмануть сразу двух наивных покупателей, передает портала «Мой ГОРОД».
В
«40-летняя женщина предлагала уральцам свою помощь в приобретении жилья и обманным путем брала у них 300 тысяч тенге. Таким образом ей удалось обмануть двоих граждан. Передача денег происходила на остановке «Школьник», — пояснили в
Сейчас жительница Уральска 1977 года задержана. По данному факту ведется расследование по статье «Мошенничество».