Норильчанин отсудил компенсацию за упавшую на автомобиль глыбу льда

В Норильске местный житель подал в суд на управляющую компанию из-за неубранной кровли многоэтажного дома. В марте 2016 года на его автомобиль Nissan Terrano с крыши упала глыба льда. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

Инцидент произошел около дома по ул. Строителей. От упавшей на машину массы снега на крыше транспортного средства образовалась глубокая вмятина. Кроме того, была разрушена и сорвана с крепления радиоантенна. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД составили акт и направили его в управляющую компанию «СеверБыт».

«Проведя оценку восстановительного ремонта машины, мужчина направил в УК претензию, в которой предложил возместить причиненный ущерб. В ответном письме ему отказали в удовлетворении требований, после чего он обратился в суд», — говорится в сообщении.

В результате суд удовлетворил требования истца. В пользу мужчины присудили 162 тыс. рублей. Представитель компании обжаловал решение, считая стоимость ремонта транспортного средства завышенной. Но Красноярский краевой суд отклонил доводы апелляционной жалобы за необоснованностью.