Норильчанин отсудил компенсацию за упавшую на автомобиль глыбу льда
Мужчина смог отсудить у управляющей компании 162 тыс. рублей.
Мужчина смог отсудить у управляющей компании 162 тыс. рублей.
В Норильске местный житель подал в суд на управляющую компанию
Инцидент произошел около дома по ул. Строителей. От упавшей на машину массы снега на крыше транспортного средства образовалась глубокая вмятина. Кроме того, была разрушена и сорвана с крепления радиоантенна. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД составили акт и направили его в управляющую компанию «СеверБыт».
«Проведя оценку восстановительного ремонта машины, мужчина направил в УК претензию, в которой предложил возместить причиненный ущерб. В ответном письме ему отказали в удовлетворении требований, после чего он обратился в суд», — говорится в сообщении.
В результате суд удовлетворил требования истца. В пользу мужчины присудили 162 тыс. рублей. Представитель компании обжаловал решение, считая стоимость ремонта транспортного средства завышенной. Но Красноярский краевой суд отклонил доводы апелляционной жалобы за необоснованностью.