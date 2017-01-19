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06:12 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские водители все чаще садятся за руль нетрезвыми

За год было задержано более 7,5 тысяч нарушителей.

Все чаще красноярские водители садятся за руль нетрезвыми. Так, более 1200 нарушителей уже привлекли к уголовной ответственности за «пьяную езду», отмечают в пресс-службе краевой полиции.

Речь идет о лишении свободы на срок до 2 лет, штрафе в 200 тысяч рублей, либо об обязательных или принудительных работах на длительный срок. Такое жесткое наказание с июля 2015 года применяется не только к водителям, имеющим судимость за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти в результате ДТП, совершенного в состоянии опьянения, но и к автолюбителям, уже ранее наказанным за пьяную езду или отказ от медицинского освидетельствования.

Кстати, в 2016 году по вине нетрезвых водителей в Красноярске произошло 96 ДТП, в которых 9 человек погибли и более 140 получили травмы различной степени тяжести.

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