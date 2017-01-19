Красноярские водители все чаще садятся за руль нетрезвыми

Все чаще красноярские водители садятся за руль нетрезвыми. Так, более 1200 нарушителей уже привлекли к уголовной ответственности за «пьяную езду», отмечают в пресс-службе краевой полиции.

Речь идет о лишении свободы на срок до 2 лет, штрафе в 200 тысяч рублей, либо об обязательных или принудительных работах на длительный срок. Такое жесткое наказание с июля 2015 года применяется не только к водителям, имеющим судимость за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти в результате ДТП, совершенного в состоянии опьянения, но и к автолюбителям, уже ранее наказанным за пьяную езду или отказ от медицинского освидетельствования.

Кстати, в 2016 году по вине нетрезвых водителей в Красноярске произошло 96 ДТП, в которых 9 человек погибли и более 140 получили травмы различной степени тяжести.