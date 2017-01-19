Дело Нанаева: друг баскетболиста дал показания в суде

Судьба отводила, но не отвела

Свои показания суду дал друг Игоря Нанаева и потерпевший по делу Александр Антропов. Антропов — баскетболист, занимается спортом с детства, около шести лет играет в профессиональной команде. С Игорем Нанаевым они были знакомы давно, больше десяти лет. Не только играли в одной команде, но и были близкими друзьями, проводили свободное время вместе, даже два года прожили под одной крышей, когда играли за команды в Алматы, Костанае.

«В тот день мы пошли в развлекательный комплекс “Парк Сити” вчетвером — я был с Игорем Нагаевым, Данилом Кузнецовым и его подругой Дарьей. Мы знали, что там будет студенческая вечеринка, и так как сами студенты в недавнем прошлом, нам это было интересно», — отметил Антропов.

Он рассказал, что судьба как будто бы отводила их от посещения клуба в ту ночь.

«Мы долго сомневались — идти или не идти, сначала собирались, потом несколько раз передумывали, потом все-таки собрались… И мы не сразу туда попали, потому что у Игоря не было с собой удостоверения личности, и охранник его не пустил. Тогда мы вдвоем с ним поехали на такси и взяли удостоверение… Мы первый раз куда-то вышли в этом городе», — отметил Антропов.

Друзья попали в клуб около часа ночи, посидели за барной стойкой, выпили по бокалу коктейля с виски и на четверых бутылку водки 0,5 литра, потанцевали.

«Потом я вышел на улицу покурить, увидел группу парней, подошел к ним, попросил закурить. С ними стояли две девушки, которых я узнал. Мы виделись на тренировке в университете, я даже не знаю, как их зовут. Мы с ними разговорились, отошли на пару шагов — говорили о тренировках, об общем тренере, потом ребята, стоявшие рядом с ними — Аскеров и Мендыбаев, наблюдавшие за разговором со стороны, начали выражать свое недовольство тем, что я рядом с ними стою, общаюсь с их девушками. Мендыбаев сказал — “Это моя девушка! Почему ты к ней пристаешь…”. Я ответил — “Я не пристаю, мы просто разговариваем”. И девчонки подтвердили, что, мол, все нормально, мы знакомы, мы просто разговариваем. Сначала я разговаривал с Аскеровым, он пытался уладить конфликт, но Мендыбаев выражал агрессию, после чего подошел Кайбаров, который начал сразу в грубой форме выражаться в мой адрес. Они стояли втроем, в общем напирали на меня, вели себя агрессивно, цеплялись, потом Кайбаров нанес мне удар в область лица», — рассказал в своих показаниях потерпевший и добавил, что затем он зашел в клуб, где сообщил друзьям о конфликте.

«До того, как вы сообщили друзьям, вы говорили о конфликте охранникам клуба?», — спросил Антропова процессуальный прокурор Азамат Жансеитов.

«Нет, я сразу пошел к друзьям, сказал, что меня ударили не за что. Мы все вместе вышли на улицу… Мы не хотели с ними разбираться, мы вышли на улицу просто поговорить, мы адекватные люди, у нас есть язык, мы можем решить конфликт и без кулаков. Я хотел просто разобраться, из-за чего меня ударили. И я не хотел быть один среди трех агрессивных людей. Но ребята сделали так, как они сделали…», — сказал Антропов.

«Сделали как?», — уточнил прокурор.

«Растащили по сторонам и избили… Сначала я отошел с Аскеровым, он мне говорил: “Давайте не будем конфликтовать, зачем нам это надо”, он пытался погасить конфликт, и я был с ним согласен, говорил: “Да, я вообще не конфликтовал с вами, это же вы начали это все”. Потом вокруг нас собрались люди, среди которых были Еламан и Макатов».

«Саня, помоги! Они меня бьют толпой!»

Антропов уточнил, что в это время Нанаев и Кузнецов стояли сзади.

«Я им сказал остаться там, просто чтобы они меня видели, чтобы я был не один, а я бы сам разобрался с конфликтом. Я не видел, как там что произошло, так как разговаривал с Аскеровым… Но через какое-то время я услышал слова Игоря: “Саня, помоги! Они меня бьют толпой”. Я повернулся и увидел, как Игорь делает несколько шагов назад, возле него был Кайбаров, Мендыбаев и еще человек шесть-семь. Я бросился в сторону Игоря, но сзади меня кто-то ударил несколько раз в затылок, в голову. Я не видел, кто бьет. Я потерялся в пространстве, присел на корточки, закрыл голову руками, меня начали пинать ногами. Было несколько резких интенсивных ударов… Я почувствовал себя очень плохо, голова кружилась, у меня было шоковое состояние», — утверждает потерпевший.

Антропов вспоминает, что когда очнулся, то увидел много людей, которые стояли группами.

«Потом я увидел Игоря, который лежал на земле в луже крови — кровь шла отовсюду, из ушей, носа, он был весь в крови. Он лежал на спине, вокруг него суетились люди, кто-то воду принес, кто-то пытался помочь. Одна из девушек, с которой я говорил, попросила у меня телефон, чтобы вызвать скорую. Там еще кто-то вызывал скорую параллельно… Я перевернул Игоря на бок, он очень тяжело дышал, поставил ногу и руку под спину. Скорая ехала долго, минут 25−30. На крыльце стояли охранники, но к нам они не подходили», — отметил Антропов.

«А где был Кузнецов?», — уточнил процессуальный прокурор.

«С ним какой-то коллапс получился… Я его видел только в начале, они были вместе с Игорем, потом просто не помню его, не наблюдал. Уже после я его увидел возле Игоря, когда он лежал в крови. Он тоже был в шоке…», — ответил Антропов.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему Александру Антропову причинен легкий вред здоровью. У него были шишки и кровоподтеки за ухом, на лице, на шее, на груди.

«Вы занимаетесь командным видом спорта, где есть понятие — чувство локтя, то есть вы и противников, и своих товарищей должны держать в поле зрения. Вы с Нанаевым были и друзья, и играли в одной команде… С момента, как вы стали получать удары, до момента, когда Игорь лежит в крови, происходит провал какой-то… Почему же выпустили из поля зрения своего товарища?», — задал вопрос председательствующий судья Михаил Гусев.

«Никто не мог тогда предположить, что так случится», — заключил друг Игоря Нанаева.

Тут помню, тут не помню…

В ходе заседания была допрошена свидетель Айгуль Каиржанова — одна из тех девушек, к которым и подошел в тот роковой вечер Александр Антропов. Впрочем, ее показания вызвали больше вопросов, чем внесли ясность. Девушка подчеркнула, что события того вечера помнит плохо, поскольку находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы приехали в клуб «Парк Сити» к часам 12 с подругой Ботагоз Амреновой, которая когда-то была подругой подсудимого Адиля Мендыбаева, но на момент драки они уже не встречались. Мы сидели за столиком, выпивали. Потом мы потанцевали, встретили Мендыбаева и Аскерова, вышли вместе с ними на улицу подышать. Потом подошел Антропов с просьбой прикурить. Он спросил: «Вы же тоже баскетболистки?», начал нас отводить в сторону и спросил: «у Антоненко тренируетесь? «. Потом к нему подошел Мендыбаев и спросил: «Какие-то проблемы, эти девчонки со мной». Антропов ответил, что никаких проблем. Мы тоже начали говорить, что никаких проблем. Аскеров отвел его в сторону, и они все уладили», — рассказала Айгуль Каиржанова.

По ее словам, потом она стояла в стороне. Рядом был Аскеров, подходила несколько раз Амренова.

«Я вообще плохо все помню. Я была в алкогольном состоянии, поэтому голова была опущена вниз, и я не видела, что происходит вокруг, драку или что… Я так стояла долго — около часа, пока не услышала грохот…», — утверждает свидетель.

«Вы около часа стояли с опущенной головой?» — спросил процессуальный прокурор Азамат Жансеитов.

«Да. Еще помню, что упала, мне помог подняться Аскеров. Потом ко мне подошла Амренова, мы разговаривали. Услышали шум сильный, как будто что-то падает. Как будто удар об землю. Я повернулась и увидела толпу людей, одна толпа была и другая», — сказала свидетель.

Она пояснила, что после подошла к Антропову, который сидел на земле, закрыв лицо руками. По ее словам, он был словно в бессознательном состоянии. Вместе с также подошедшим Мендыбаевым они якобы пытались его поднять. Но Антропов грубо им ответил, чтобы они от него отстали.

«Затем я пошла к Нанаеву. Он лежал на боку и хрипел. Там уже было много людей, кто-то оказывал помощь баскетболисту. Кто наносил удары Нанаеву, я не видела, так как стояла с опущенной головой. Через некоторое время подошел Антропов, держась за голову. Он дал телефон Амреновой, чтобы она вызвала скорую помощь. Потом мы на такси поехали к Мендыбаеву домой с Аскеровым и Амреновой. Там ничего не обсуждали, легли спать», — утверждает Каиржанова, и несколько раз повторила: «Я не помню честно — кто бил, что бил».

«Вам 20 лет, вы спортсменка, и получается, что у вас что такие отношения с алкоголем, что у вас был утерян ситуационный контроль. Такие симптомы достаточны для постановки вас на наркологический учет. Или вы нас вводите в заблуждение, что у вас час голова не могла подняться и вы, находясь в эпицентре событий, ничего не видели», — констатировал судья Михаил Гусев.

На скамье подсудимых

Напомним, перед судом за смерть баскетболиста предстали пять человек:

Динаш Кайбаров, 1995 года рождения, уроженец города Сергеевки района Шал акына СКО, имеет средне-специальное образование. Официально он не работает, проживает в Петропавловске. Он спортсмен, занимался боксом. Бауыржан Макатов, 1996 года рождения, родился в Сергеевке района Шал акына. Он студент — обучался в Северо-Казахстанском государственном университете имени М. Козыбаева, а также является кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. Жанбатыр Аскеров, 1994 года рождения, родился в Петропавловске, имеет среднее специальное образование. Он — выпускник колледжа искусств, занимался творчеством, вокалом. Адиль Мендыбаев, 1995 года рождения, родился в городе Булаево района Магжана Жумабаева СКО. Он — студент 4 курса СКГУ. Кроме того, занимался вольной борьбой. Олжас Еламан, 1995 года рождения, родился в селе Андреевка Мамлютского района. У него неоконченное высшее образование, он работал в развлекательном комплексе «Плазма» сотрудником службы безопасности.

Все они являются гражданами Казахстана, холосты, ранее не судимы.

Из пятерых подсудимых свою вину признал только Динаш Кайбаров, Олжас Еламан считает себя виновным только в хулиганских действиях по отношению к Антропову. Остальные вину не признают или предпочли отказаться от комментариев.

К слову, в ходе досудебного расследования первым был задержан именно 21-летний Динаш Кайбаров. И сначала в избиении спортсмена подозревался только он.