Итальянские спасатели находятся в 5 км от заблокированного лавиной отеля

По информации агентства, спасатели из-за погодных условий не могут более применять специальную технику и пробуют достичь на лыжах отдаленной гостиницы в горах, находящейся на высоте 1200 метров над уровнем моря. «Ситуация невероятно тяжелая. Я не знаю, как долго нам еще идти, думаю, пять или шесть километров. Здесь трех- или четырехметровый слой снега. Дальше мы пойдем пешком, на лыжах» — приводит агентство слова командира горноспасателей.

Сход лавины, спровоцированный серией подземных толчков, произошел в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия в провинции Абруццо в центральной Италии в среду вечером. «Помогите, мы умираем от холода», — такое сообщение удалось отправить постояльцам злополучной гостиницы. Ранее сообщалось, что телефоны гостей и сотрудников отеля не отвечают.

По последним данным, в здании оказались заблокированы более 20 человек, двое из них дети. Часть строения оказалась разрушена лавиной.