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06:21 (мск), источник: ТАСС

Итальянские спасатели находятся в 5 км от заблокированного лавиной отеля

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники служб спасения находятся примерно в пяти километрах от погребенного под снегом небольшого отеля Rigopiano di Farindola в центральной Италии. Об этом сообщило сегодня агентство ANSA.

По информации агентства, спасатели из-за погодных условий не могут более применять специальную технику и пробуют достичь на лыжах отдаленной гостиницы в горах, находящейся на высоте 1200 метров над уровнем моря. «Ситуация невероятно тяжелая. Я не знаю, как долго нам еще идти, думаю, пять или шесть километров. Здесь трех- или четырехметровый слой снега. Дальше мы пойдем пешком, на лыжах» — приводит агентство слова командира горноспасателей.

Сход лавины, спровоцированный серией подземных толчков, произошел в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия в провинции Абруццо в центральной Италии в среду вечером. «Помогите, мы умираем от холода», — такое сообщение удалось отправить постояльцам злополучной гостиницы. Ранее сообщалось, что телефоны гостей и сотрудников отеля не отвечают.

По последним данным, в здании оказались заблокированы более 20 человек, двое из них дети. Часть строения оказалась разрушена лавиной.

Три мощных подземных толчка магнитудой от 5,3 до 5,5 произошли в среду утром на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. В данный момент во многих районах центральной Италии мощный снежный покров достигает одного-двух метров. На расчистку снега брошены дополнительные силы, в том числе военные. Около 150 тыс. человек остаются без электричества.

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