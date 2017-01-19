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06:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Братске эпидемический порог по ОРВИ превышен на 9,4%

В Братске зарегистрирован эпидемический подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 18 января 2017 года сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на главного специалиста-эксперта территориального отделения управления Роспотребнадзора по Иркутской области Викторию Цыганкову. По её словам, за прошедшую неделю в медицинские организации города обратился 1601 заболевший. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 639 случаев. Около 70% заболевших — дети.

Диагноз грипп подтвержден у двух человек, в том числе у одного ребёнка. У заболевших определен вирус гриппа А H3N2 (Гонконгский грипп), для которого характеры осложнения со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем. По словам Виктории Цыганковой, больные не были привиты от гриппа в период проведения прививочной кампании 2016 года.

Всего с начала 2017 года в Братске зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев ОРВИ. За аналогичный период прошлого год было зафиксировано 2178 случаев. Кроме того, на фоне активизации циркуляции вирусов гриппа отмечается увеличение количества внебольничных пневмоний, сообщила Виктория Цыганкова.

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