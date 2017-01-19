В Братске эпидемический порог по ОРВИ превышен на 9,4%
В Братске зарегистрирован эпидемический подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
В Братске зарегистрирован эпидемический подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
Об этом 18 января 2017 года сообщает
Диагноз грипп подтвержден у двух человек, в том числе у одного ребёнка. У заболевших определен вирус гриппа А H3N2 (Гонконгский грипп), для которого характеры осложнения со стороны дыхательной и
Всего с начала 2017 года в Братске зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев ОРВИ. За аналогичный период прошлого год было зафиксировано 2178 случаев. Кроме того, на фоне активизации циркуляции вирусов гриппа отмечается увеличение количества внебольничных пневмоний, сообщила Виктория Цыганкова.