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07:02 (мск), источник: dostup1.ru

Прохожие спасли из горящего «бомжатника» кота и парня в Копейске

Пожарных вызвала женщина, снимавшая происходящее на видео.

Неравнодушные копейчане (Челябинская область) спасли из горящего здания кота и молодого человека — пожар случился в доме барачного типа, который местные жители называют «бомжатником», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в среду, 18 января, около 15.30 в доме на улице Республиканская, 2. Жительница копейска ходила к дочери в школу, чтобы отнести ей кеды на урок физкультуры. По пути обратно она увидела горящий барак, прозванный в народе «бомжатником», так как там проживают асоциальные личности. Дым валил из форточки и дверей. Женщина вызвала пожарных. К этому времени к бараку подошла хозяйка квартиры, которая рассказала, что только что вернулась из больницы. Она забежала в горящее здание и, кашляя, вынесла из него кошку.

«Дом разделен на две части: вторая половина здания выглядела лучше. Там везде были застеклены окна и даже занавески висели. Я спросила, не живет ли там кто. Она мне спокойно отвечает: “Да, там парень живет, спит он…”. Я тут же говорю мимо проходившему мужчине, чтобы он проверил вторую часть дома! Тут же подходит молодой парень лет 20−25 с бутылочкой колы в руке, идет осматривать дом с ярым желанием помочь. Он спокойно поставил баночку на край забора и пошел спасать. В итоге они вытащили оттуда парня лет 20−25. Он немного шатался. Заспанный», — рассказывает в соцсети Ольга Братко, которая сняла начало пожара на видео.

Со слов женщины, само спасение кота и парня на запись не попало, так как снимать было некогда. В данной новости мы публикуем только часть видео, так как на остальной слышен отборный мат детей, игравших на месте происшествия. Школьники выражали свое удивление по-разному и предлагали «вызвать ментов». Героическое поведение прохожих и словарный запас школьников вызвали шквал комментариев в соцсетях.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, в результате пожара были уничтожены вещи, а также повреждены 30 кв метров стен и 20 кв метров потолка. В тушении возгорания принимали участие 10 человек. Причины пожара выясняются.

Ольга Плеханова.

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