Новосибирский суд заочно арестовал экс-главу «Вектора» Илью Дроздова
Илья Дроздов подозревается в мошенничестве на 2 миллиона рублей. Сейчас он скрывается от следствия.
Илья Дроздов подозревается в мошенничестве на 2 миллиона рублей. Сейчас он скрывается от следствия.
Новосибирский суд заочно арестовал
Напомним, по данным следствия, в 2006 году Дроздов, будучи директором предприятия, похитил более 2 миллионов рублей, предназначенных на премии сотрудникам «Вектора».
Подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск по линии Интерпола.
В начале 2017 года правоохранители обратились в суд с ходатайством о заочном аресте, которое было удовлетворено.