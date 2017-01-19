Новосибирский суд заочно арестовал экс-главу «Вектора» Илью Дроздова, об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Напомним, по данным следствия, в 2006 году Дроздов, будучи директором предприятия, похитил более 2 миллионов рублей, предназначенных на премии сотрудникам «Вектора».

Подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск по линии Интерпола.

В начале 2017 года правоохранители обратились в суд с ходатайством о заочном аресте, которое было удовлетворено.