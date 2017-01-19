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06:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский суд заочно арестовал экс-главу «Вектора» Илью Дроздова

Илья Дроздов подозревается в мошенничестве на 2 миллиона рублей. Сейчас он скрывается от следствия.

Источник: AP 2016

Новосибирский суд заочно арестовал экс-главу «Вектора» Илью Дроздова, об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Напомним, по данным следствия, в 2006 году Дроздов, будучи директором предприятия, похитил более 2 миллионов рублей, предназначенных на премии сотрудникам «Вектора».

Подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск по линии Интерпола.

В начале 2017 года правоохранители обратились в суд с ходатайством о заочном аресте, которое было удовлетворено.

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