Хакер из Новосибирска запустил вирус в научные институты СО РАН
За совершение компьютерных атак жителю Новосибирска вынесен приговор. Молодого человека приговорили к одному году ограничения свободы за атаки на
За совершение компьютерных атак жителю Новосибирска вынесен приговор. Молодого человека приговорили к одному году ограничения свободы за атаки на
В Новосибирске вынесен приговор суда местному жителю за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Как сообщили VN.ru в региональном управлении ФСБ РФ, в апреле прошлого года чекистами была выявлена и пресечена противоправная деятельность хакера из Новосибирска, причастного к осуществлению компьютерных атак на
«Судом установлено, что новосибирец, используя вредоносное программное обеспечение, совершил компьютерные атаки на
На днях Октябрьский районный суд вынес приговор. Хакер был признан виновным и приговорен к ограничению свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.
Добавим, что новосибирские хакеры не первый раз оказываются замешаны в подобных преступлениях. Летом 2014 года суд амнистировал компьютерного хулигана, совершившего