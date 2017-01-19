Хакер из Новосибирска запустил вирус в научные институты СО РАН

В Новосибирске вынесен приговор суда местному жителю за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Как сообщили VN.ru в региональном управлении ФСБ РФ, в апреле прошлого года чекистами была выявлена и пресечена противоправная деятельность хакера из Новосибирска, причастного к осуществлению компьютерных атак на информационно-телекоммуникационные системы региона.

«Судом установлено, что новосибирец, используя вредоносное программное обеспечение, совершил компьютерные атаки на информационно-телекоммуникационные системы органов исполнительной власти Новосибирска, ряда научных институтов СО РАН, а также государственных учреждений Алтайского края», — сообщили в УФСБ по области.

На днях Октябрьский районный суд вынес приговор. Хакер был признан виновным и приговорен к ограничению свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.