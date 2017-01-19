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06:57 (мск), источник: VN.RU

Хакер из Новосибирска запустил вирус в научные институты СО РАН

За совершение компьютерных атак жителю Новосибирска вынесен приговор. Молодого человека приговорили к одному году ограничения свободы за атаки на информационно-телекоммуникационные системы органов исполнительной власти, ряда научных институтов СО РАН, а также государственных учреждений Алтайского края.

В Новосибирске вынесен приговор суда местному жителю за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Как сообщили VN.ru в региональном управлении ФСБ РФ, в апреле прошлого года чекистами была выявлена и пресечена противоправная деятельность хакера из Новосибирска, причастного к осуществлению компьютерных атак на информационно-телекоммуникационные системы региона.

«Судом установлено, что новосибирец, используя вредоносное программное обеспечение, совершил компьютерные атаки на информационно-телекоммуникационные системы органов исполнительной власти Новосибирска, ряда научных институтов СО РАН, а также государственных учреждений Алтайского края», — сообщили в УФСБ по области.

На днях Октябрьский районный суд вынес приговор. Хакер был признан виновным и приговорен к ограничению свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.

Добавим, что новосибирские хакеры не первый раз оказываются замешаны в подобных преступлениях. Летом 2014 года суд амнистировал компьютерного хулигана, совершившего DDoS-атаку на сайт Кремля. По версии следствия, 17-летний молодой человек установил на свой компьютер специальную программу, которая инициирует массовые обращения к серверу, добавил в адресную строку сайт Кремля и запустил приложение.

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