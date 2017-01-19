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08:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Два такси столкнулись у железнодорожного вокзала Хабаровска

Пассажиры были вынуждены добираться до пунктов назначения пешком.

Источник: Губерния онлайн

В среду вечером на привокзальной площади произошла авария, в которую по вине водителя «Тойоты Вольц» попали два таксиста, сообщает портал «Губерния». Молодой мужчина, управлявший спортивным кроссовером, двигался со стороны улицы Серышева и не смог остановить машину, когда на светофоре загорелся красный сигнал.

Такси следовали по Амурскому бульвару друг за другом. Первым ехал шофер «Тойоты Камри» — в его машине находились иностранцы, спешившие на поезд. Довезти клиентов до места высадки водитель не успел — в его машину врезался «Вольц».

Резкая остановка ехавшей впереди «Камри» стала неожиданностью для второго таксиста — водителя «Тойоты ФанКарго». Пассажирке этой машины пришлось самостоятельно добираться до автовокзала.

Пострадавших в аварии нет.

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