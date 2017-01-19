Два такси столкнулись у железнодорожного вокзала Хабаровска

В среду вечером на привокзальной площади произошла авария, в которую по вине водителя «Тойоты Вольц» попали два таксиста, сообщает портал «Губерния». Молодой мужчина, управлявший спортивным кроссовером, двигался со стороны улицы Серышева и не смог остановить машину, когда на светофоре загорелся красный сигнал.

Такси следовали по Амурскому бульвару друг за другом. Первым ехал шофер «Тойоты Камри» — в его машине находились иностранцы, спешившие на поезд. Довезти клиентов до места высадки водитель не успел — в его машину врезался «Вольц».

Резкая остановка ехавшей впереди «Камри» стала неожиданностью для второго таксиста — водителя «Тойоты ФанКарго». Пассажирке этой машины пришлось самостоятельно добираться до автовокзала.

Пострадавших в аварии нет.