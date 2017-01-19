В Новосибирске осудили риэлтора за хищение 3,5 млн рублей клиентов
54-летняя женщина забрал у двух клиентов деньги на покупку квартир, но присвоила их себе, рассказали в прокуратуре.
54-летняя женщина забрал у двух клиентов деньги на покупку квартир, но присвоила их себе, рассказали в прокуратуре.
В Новосибирске осудили риэлтора за хищение 3,5 млн рублей клиентов, об этом сообщает
Суд установил, что в 2013 году 54-летняя
Центральный районный суд вынес приговор — 1 год и 8 месяцев в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.