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06:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске осудили риэлтора за хищение 3,5 млн рублей клиентов

54-летняя женщина забрал у двух клиентов деньги на покупку квартир, но присвоила их себе, рассказали в прокуратуре.

В Новосибирске осудили риэлтора за хищение 3,5 млн рублей клиентов, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Суд установил, что в 2013 году 54-летняя женщина-риэлтор получила от двух клиентов 3,5 млн рублей для приобретения квартир. Но деньги присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

Центральный районный суд вынес приговор — 1 год и 8 месяцев в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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