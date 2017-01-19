В Новосибирске осудили риэлтора за хищение 3,5 млн рублей клиентов, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Суд установил, что в 2013 году 54-летняя женщина-риэлтор получила от двух клиентов 3,5 млн рублей для приобретения квартир. Но деньги присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

Центральный районный суд вынес приговор — 1 год и 8 месяцев в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.