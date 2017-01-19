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07:08 (мск), источник: Tengrinews

Пассажирский вагон загорелся на вокзале «Алматы-2»

На станции железнодорожного вокзала «Алматы-2» загорелся резервный пассажирский вагон, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетову.

Источник: Tengrinews

Сообщение о горении вагона, находившегося на формировании состава на запасных путях, поступило в 08.40.

«Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 08.51. В отдельно стоящем отцепленном вагоне наблюдалось сильное задымление. Сотрудники противопожарной службы проверили вагон на наличие людей. Одновременно проводилась разведка на установление очага возгорания и тушение пожара», — рассказали в ДЧС.

Пожар был локализован 08.56 и ликвидирован в 09.10. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

«Предварительная причина — оставленная без присмотра топящаяся печь на твердом топливе», — добавили в ДЧС.

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