Пассажирский вагон загорелся на вокзале «Алматы-2»

Сообщение о горении вагона, находившегося на формировании состава на запасных путях, поступило в 08.40.

«Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 08.51. В отдельно стоящем отцепленном вагоне наблюдалось сильное задымление. Сотрудники противопожарной службы проверили вагон на наличие людей. Одновременно проводилась разведка на установление очага возгорания и тушение пожара», — рассказали в ДЧС.

Пожар был локализован 08.56 и ликвидирован в 09.10. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

«Предварительная причина — оставленная без присмотра топящаяся печь на твердом топливе», — добавили в ДЧС.