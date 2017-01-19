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07:57 (мск), источник: Om1.ru

В Омске Жером фон Норд Траум помог раскрыть кражу

Служебный пес с экзотической кличкой вывел на след преступников.

Кинолог со служебной собакой раскрыл кражу имущества из дачного кооператива.

17 января утром сторож садоводства «Строитель-5», обходя территорию, заметил свежие следы на снегу, которые ведут к одному из дачных домиков. Хозяйка, приехавшая по звонку сторожа, обнаружила, что стекло разбито, а из дома похитили вещи. Женщина лишилась обогревателя, газового баллона, пледа, музыкального центра и стиральной машинки.

На место происшествия прибыли оперативники, а также кинолог со служебной собакой. Немецкая овчарка Жером фон Норд Траум взяла след и привела полицейских к одному из домов в поселок Волжский. Полицейских заинтересовала квартира, в которой очень громко играла музыка. Когда хозяин открыл дверь, правоохранители увидели в коридоре стиральную машинку, в комнате играл музыкальный центр, а пледом укрывался спящий мужчина.

Двух мужчин, 28 и 37 лет, доставили в участок для разбирательства. Мужчины, оба неоднократно судимые за кражи, признались, что какие-то украденные вещи оставили себе, а газовый баллон продали за 500 рублей. Деньги мужчины потратили на алкоголь. Полицейские вернули оставшиеся вещи законной владелице.

В отношении воров возбудили уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение. Обоим грозит тюрьма на срок до 5 лет.

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