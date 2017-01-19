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07:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве рыбаков унесло на 300 метров на отколовшейся льдине

В Киеве сотрудники столичного управления ГСЧС спасли четырех рыбаков, которые оказались в 300 м от берега на отколовшейся льдине. Инцидент произошел возле Южного моста, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

Источник: "РИА Новости" Украина

Также сообщается, что на отколовшейся льдине возле береговой линии оказалось порядка 50 рыбаков, спасатели также помогли им выбраться на берег.

«Еще 15 рыбаков остались на льду береговой линии. Спасатели провели с ними разъяснительную работу по безопасности пребывания на льду во время зимней рыбалки», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 января под Киевом шестерых рыбаков унесло на отколовшейся льдине. Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи лодки и лестницы создали переход со льда на берег.

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