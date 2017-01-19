В Москву отправлены «черные ящики» рухнувшего под Бишкеком турецкого Boeing

«Да, “черные ящики” самолета отправлены на экспертизу в Москву», — подтвердил собеседник агентства.
Расследованием причин авиакатастрофы занимается комиссия МАК под председательством Леонида Каширского.
Грузовой Boeing 747−400 турецкой авиакомпании утром в понедельник при заходе на посадку в международном аэропорту «Манас» столицы Киргизии вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива «Авиатор» в окрестностях аэропорта. При этом разрушены свыше 30 домов, погибли все четыре члена экипажа и 32 местных жителя, среди которых 16 детей. В больницах остаются 13 пострадавших.