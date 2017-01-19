Полицейские нашли пропавшую челябинскую школьницу
Девочка не появлялась дома по своей воле.
Девочка не появлялась дома по своей воле.
Школьницу, которая несколько дней назад пропала, нашли полицейские, сообщают в
Вчера, 18 января, 14-летнюю восьмиклассницу Анну Карелину нашли правоохранительные органы на территории Челябинска. За город она не выезжала, дома не появлялась по своей воле.
«Со школьницей все хорошо. Никаких противоправных действий в отношении девочки не совершалось. Родные забрали Аню домой», — рассказывают в
Напомним, несовершеннолетняя челябинка ушла из дома в Ленинском районе города около 16:30 в понедельник 16 января. По словам родных, она отправилась в один из