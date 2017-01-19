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08:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

Полицейские нашли пропавшую челябинскую школьницу

Девочка не появлялась дома по своей воле.

Школьницу, которая несколько дней назад пропала, нашли полицейские, сообщают в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Вчера, 18 января, 14-летнюю восьмиклассницу Анну Карелину нашли правоохранительные органы на территории Челябинска. За город она не выезжала, дома не появлялась по своей воле.

«Со школьницей все хорошо. Никаких противоправных действий в отношении девочки не совершалось. Родные забрали Аню домой», — рассказывают в пресс-службе.

Напомним, несовершеннолетняя челябинка ушла из дома в Ленинском районе города около 16:30 в понедельник 16 января. По словам родных, она отправилась в один из торгово-развлекательных комплексов и к вечеру не вернулась, а её телефон оказался отключен.

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