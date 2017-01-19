СК сообщает о недостоверных данных в СМИ о ЧП со скорой на Камчатке

Во вторник вечером водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказалась уступить дорогу ехавшей по вызову машине скорой помощи с включенными спецсигналами, иномарка перекрыла проезд к дому. На просьбы бригады освободить дорогу женщина-водитель не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам, запрыгивал на капот, рассказал представитель станции скорой помощи. Врачи скорой вызвали наряд ГИБДД, но до приезда полиции водитель и пассажир скрылись. Отмечалось, что бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы оказаться на месте через 3 минуты.

Приехавшие на вызов с опозданием врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«В связи с произошедшим в СМИ, социальных сетях распространяется противоречивая, а зачастую недостоверная информация о ходе и результатах расследования по уголовному делу… Относительно причин смерти Григория Ахары, опубликованных в СМИ, сообщаем, с целью выяснения причины смерти последнего следствием назначены судебно-медицинские исследования, по получению которых соответствующая информация будет доведена до сведения», — говорится в сообщении краевого СУ СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.