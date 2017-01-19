Пермяк бросился в огонь, чтобы спасти кошку и собаку
Мужчина сделал своим питомцам искусственное дыхание.
Мужчина сделал своим питомцам искусственное дыхание.
Пермяк Янис Шкабарс бросился в горящий дом, чтобы спасти из квартиры своих питомцев — тойтерьера и кошку.
По словам мужчины, он не раз просил пожарных вытащить из квартиры его домашних животных, но ему ответили отказом. Тогда Янис сам пошёл в горящий дом.
«В квартире ничего не было видно, я на телефоне фонарик включил. Увидел собаку с кошкой, лежащих рядом на полу, Собака признаки жизни ещё
Вытащив кошку и собаку на улицу, Янис стал делать им искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Но удалось спасти жизнь лишь собаке, Янис отвёз терьера к ветеринару.