Пермяк бросился в огонь, чтобы спасти кошку и собаку

Пермяк Янис Шкабарс бросился в горящий дом, чтобы спасти из квартиры своих питомцев — тойтерьера и кошку.

По словам мужчины, он не раз просил пожарных вытащить из квартиры его домашних животных, но ему ответили отказом. Тогда Янис сам пошёл в горящий дом.

«В квартире ничего не было видно, я на телефоне фонарик включил. Увидел собаку с кошкой, лежащих рядом на полу, Собака признаки жизни ещё какие-то подавала, а кот уже нет. Я схватил обоих на руки и побежал вниз», — цитирует Life.ru слова пермяка.

Вытащив кошку и собаку на улицу, Янис стал делать им искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Но удалось спасти жизнь лишь собаке, Янис отвёз терьера к ветеринару.