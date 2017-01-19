Мужчина грабил женщин в подъездах Советской Гавани

Полицейские ОМВД по Советско-Гаванскому району задержали мужчину, подозреваемого в серийном грабеже горожанок.

В праздничные дни в районный отдел полиции обратились с заявлением о грабеже четыре жительницы Советской Гавани. Со слов женщин неизвестный поджидал их в подъездах, вырывал из их рук сумочки и убегал. Общий ущерб превысил 20 тысяч рублей.

Вскоре стражи правопорядка задержали 26-летнего подозреваемого. Выяснилось, что вечерами фигурант поджидал потерпевших около магазина и, проследовав за ними до дома, заходил в подъезд и грабил. Похищенные сумки и их содержимое злоумышленник выкидывал, оставляя себе только деньги.

Как пояснил оперативникам подозреваемый, на похищенные деньги он покупал спиртные напитки и еду. Ранее он не раз был судим за имущественные преступления. Обвиняемый полностью признал свою вину и помещен в изоляторе временного содержания. По фактам грабежей возбуждено уголовное дело.