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09:24 (мск), источник: ТАСС

Уголовное дело возбуждено после того, как 40 человек получили травмы на горке на Урале

Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как более 40 человек получили травмы при катании на ледяной горке в городе Серов Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

«По результатам проверки сообщений СМИ о травмировании более 40 жителей Серова при катании на ледяной горке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сказали в пресс-службе.

По версии следствия, с конца декабря 2016 по начало января 2017 года во время работы «Ледяного городка», возведенного на главной площади Серова, более 40 местных жителей, в том числе и несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести при катании на горке. «В ходе расследования дела устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, проводятся допросы, истребована и анализируется документация, касающаяся соблюдения при строительстве и эксплуатации “Ледяного городка” необходимых норм и правил, направленных на обеспечение безопасности граждан», — добавили в пресс-службе.

Согласно информации, появившейся в СМИ, одна из ледяных горок оказалась залита с нарушением правил безопасности, и это привело к тому, что во время спуска с нее люди получили переломы, ушибы и сотрясения головного мозга.

В начале января комиссия в составе представителей городской администрации обследовала горку. Было установлено, что скат находится в удовлетворительном состоянии. Также отмечено, что за его надлежащим состоянием постоянно следят строители зимнего городка.

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