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08:19 (мск), источник: VLADNEWS

Жительница Приморья помогла задержать фальшивомонетчика

Возбуждено уголовное дело.

В Уссурийске в магазине покупатель, расплачиваясь за товар, передал продавцу купюру номиналом 5 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Женщина проверила банкноту на подлинность и обнаружила, что она поддельная.

Продавец вызвала сотрудников полиции, передав информацию с описанием примет злоумышленника. Сбытчик фальшивых денег был задержан. В ходе досмотра у него обнаружены еще две фальшивые пятитысячные купюры.

20-летний житель Надеждинского района доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Продавец магазина была награждена почетной грамотой за активную гражданскую позицию и помощь в задержании подозреваемого.

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