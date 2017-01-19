Пермяк устроил погром и угрожал убить врачей скорой
Его сыну стало плохо в детсаду.
Его сыну стало плохо в детсаду.
Пермские следователи проверяют информацию СМИ о нападении мужчины на подстанцию скорой помощи в Дзержинском районе, сообщили «Уралинформбюро» в
18 января 2017 года пермяк ворвался на подстанцию и, угрожая убийством, стал требовать, чтобы медики немедленно поспешили на помощь его сыну. Как выяснилось, мальчику стало плохо в детском саду и мужчина, не дожидаясь скорой, сам побежал за врачами. По словам медиков, он вел себя неадекватно, напал на диспетчера, крушил все вокруг.
Выясняются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.