В суде по делу Сандакова допросили бывшего зама Тарасова и лидера озерских «единороссов»
В суде по делу бывшего
В суде по делу бывшего
Добавим, что Гунин вместе с бывшим главой администрации ЗАТО Евгением Тарасовым были осуждены за хищение 22 млн рублей бюджетных средств в 2011—2012 годах.
«Сегодня мимоходом вскрыли очередной факт фальсификации доказательств следователем СК под патронажем ФСБ.
Как уже сообщало Накануне.RU, в октябре в Советском районном суде стартовал процесс по первому уголовному делу в отношении Сандакова, которого обвиняют в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. В настоящий момент
Добавим, что рассмотрение дела продолжится 25 января.