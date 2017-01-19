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08:37 (мск), источник: Nakanune.ru

В суде по делу Сандакова допросили бывшего зама Тарасова и лидера озерских «единороссов»

В суде по делу бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, которого обвиняют в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации, допросили секретаря озерского отделения партии «Единая Россия» Валентину Сылько и бывшего заместителя главы администрации Озерска Валентина Гунина.

Добавим, что Гунин вместе с бывшим главой администрации ЗАТО Евгением Тарасовым были осуждены за хищение 22 млн рублей бюджетных средств в 2011—2012 годах.

«Сегодня мимоходом вскрыли очередной факт фальсификации доказательств следователем СК под патронажем ФСБ. Нам-то этот момент непринципиален, а в Озерске пригодится, — написал на своей странице в facebook адвокат обвиняемого Сергей Колосовский.

Как уже сообщало Накануне.RU, в октябре в Советском районном суде стартовал процесс по первому уголовному делу в отношении Сандакова, которого обвиняют в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. В настоящий момент экс-чиновник находится под домашним арестом в рамках расследования второго уголовного дела по обвинению в получении взятки.

Добавим, что рассмотрение дела продолжится 25 января.

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