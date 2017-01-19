Пожарных, пострадавших при тушении гаража в Омске, никто не предупредил о наличии котельной
Владельцы гаража не сказали сотрудникам МЧС о том, что в помещении находится топливо. В итоге мазут загорелся, и команда спасателей получила ожоги.
Владельцы гаража не сказали сотрудникам МЧС о том, что в помещении находится топливо. В итоге мазут загорелся, и команда спасателей получила ожоги.
Стали известны подробности вчерашнего пожара в гаражном боксе в Кировском округе Омска, при тушении которого пострадали четверо сотрудников управления МЧС по Омской области.
Пожар, напомним, начался на улице Семиреченской вечером 18 января. Там загорелась ремонтная мастерская площадью 150 кв.м. Учитывая, что в подобных помещениях часто возникает угроза взрыва автомобильного топлива, пожарная охрана отреагировала оперативно и бросила на тушение серьезные силы.
Но как выяснилось, спасатели недооценили уровень опасности, так как в гараже находилась котельная.
Интересно, что хозяева гаражного бокса находились на месте происшествия, однако не предупредили спасателей о наличии котельной и топлива. Ничего не подозревая, пожарные вошли в помещение, и в этот момент топливо вспыхнуло. В результате сразу четверо сотрудников МЧС получили незначительные ожоги незащищенных участков тела.
Пожарным прямо на месте была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их отправили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Вячеслав Тераз, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Омской области (по ГПС) полковник внутренней службы:
— К сожалению, на пожаре никогда нельзя точно предугадать, откуда придет опасность. Данный пожар не относится к числу особо сложных, но, тем не менее не обошлось без последствий для здоровья сотрудников МЧС.