Пожарных, пострадавших при тушении гаража в Омске, никто не предупредил о наличии котельной

Пожар, напомним, начался на улице Семиреченской вечером 18 января. Там загорелась ремонтная мастерская площадью 150 кв.м. Учитывая, что в подобных помещениях часто возникает угроза взрыва автомобильного топлива, пожарная охрана отреагировала оперативно и бросила на тушение серьезные силы.

Стали известны подробности вчерашнего пожара в гаражном боксе в Кировском округе Омска, при тушении которого пострадали четверо сотрудников управления МЧС по Омской области.

Но как выяснилось, спасатели недооценили уровень опасности, так как в гараже находилась котельная.

Интересно, что хозяева гаражного бокса находились на месте происшествия, однако не предупредили спасателей о наличии котельной и топлива. Ничего не подозревая, пожарные вошли в помещение, и в этот момент топливо вспыхнуло. В результате сразу четверо сотрудников МЧС получили незначительные ожоги незащищенных участков тела.

Пожарным прямо на месте была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их отправили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Вячеслав Тераз, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Омской области (по ГПС) полковник внутренней службы:

— К сожалению, на пожаре никогда нельзя точно предугадать, откуда придет опасность. Данный пожар не относится к числу особо сложных, но, тем не менее не обошлось без последствий для здоровья сотрудников МЧС.