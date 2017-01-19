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08:30 (мск), источник: Nakanune.ru

Павильон микрозаймов «До зарплаты» сгорел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сгорел павильон по выдаче микрозаймов. Пожар произошел вечером 18 января на улице Титова.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 20 кв.м огнем были повреждены кровля, утеплитель, потолок и внутренняя обшивка торгового павильона микрофинансовых операций «До зарплаты». В тушении были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в восьмом часу вечера. Причина пожара сейчас устанавливается.

Как сообщало Накануне.RU, в ночь на 18 января произошел пожар в квартире на улице Испытателей в Екатеринбурге. В результате пострадал рабочий, который делал там ремонт.

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