Павильон микрозаймов «До зарплаты» сгорел в Екатеринбурге

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 20 кв.м огнем были повреждены кровля, утеплитель, потолок и внутренняя обшивка торгового павильона микрофинансовых операций «До зарплаты». В тушении были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в восьмом часу вечера. Причина пожара сейчас устанавливается.

Как сообщало Накануне.RU, в ночь на 18 января произошел пожар в квартире на улице Испытателей в Екатеринбурге. В результате пострадал рабочий, который делал там ремонт.