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10:41 (мск), источник: Новый Калининград

Под Черняховском при пожаре в жилом доме пострадали люди

За сутки в Калининградской области произошло два пожара, в одном из которых пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Серьезный пожар произошел в среду в 17.48 на улице Черняховского в поселке Приречное Черняховского городского округа. Горел жилой одноэтажный кирпичный дом на две семьи общей площадью 80 кв. м. В квартире № 1 сгорели две комнаты, площадь пожара составила 14 кв. м. Есть пострадавшие. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-11 в составе 6 человек и 2 единиц техники.

В четверг в 02.52 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Земнухова в Калининграде. В одноэтажной кирпичной бане сгорела кровля на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3, ПСЧ-4 в составе 6 человек и 2 единиц техники.

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