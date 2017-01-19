Под Черняховском при пожаре в жилом доме пострадали люди
За сутки в Калининградской области произошло два пожара, в одном из которых пострадали люди. Об этом сообщает
За сутки в Калининградской области произошло два пожара, в одном из которых пострадали люди. Об этом сообщает
Серьезный пожар произошел в среду в 17.48 на улице Черняховского в поселке Приречное Черняховского городского округа. Горел жилой одноэтажный кирпичный дом на две семьи общей площадью 80 кв. м. В квартире № 1 сгорели две комнаты, площадь пожара составила 14 кв. м. Есть пострадавшие. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты
В четверг в 02.52 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Земнухова в Калининграде. В одноэтажной кирпичной бане сгорела кровля на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты