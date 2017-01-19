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08:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Напавший на клуб в Стамбуле: место атаки было выбрано случайно

Выходец из Узбекистана, которого подозревают в убийстве 39 человек в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, рассказал на допросе, запись которого получила газета Hurriyet, что выбор места для атаки был случайным.

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В ходе допроса в полиции, фрагменты из которого приводит Hurriyet, Абдулкадир Машарипов сообщил, что он получал указания из сирийского города Ракка, который считается главным оплотом группировки «Исламское государство» (в России и многих других странах признана экстремистской и запрещена).

«Я пришел на площадь Таксим, но меры безопасности были очень высокими, и провести нападение там было невозможно. Я получил инструкции искать другое место. [Ночной клуб] Reina показался мне подходящим для этого, там не было усиленной охраны», — цитирует издание показания Машарипова.

При этом газета не уточняет, каким образом ей удалось получить фрагменты допроса подозреваемого. Би-би-си не удалось получить независимого подтверждения этой информации.

О задержании Машарипова стало известно 17 января. В тот же день в турецких СМИ также появилась фотография мужчины в футболке со следами крови и синяками на лице.

Губернатор Стамбула Васип Шахин сообщил, что Машарипов приехал в Турцию нелегально в январе 2016 года.

По словам губернатора, Машарипов хорошо образован, прошел «тщательную подготовку» в Афганистане и Пакистане и имел связи с «Исламским государством» внутри Сирии.

Трагедия произошла вскоре после полуночи в ночь на 1 января. Вооруженный мужчина прибыл в клуб Reina на такси и открыл огонь по людям, праздновавшим Новый год. Среди 39 погибших было много иностранцев. Десятки человек получили ранения.

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