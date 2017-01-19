Пассажир снегохода погиб в ДТП под Новосибирском
По данным полиции, нетрезвый водитель снегохода врезался в дорожный знак, его пассажир погиб.
По данным полиции, нетрезвый водитель снегохода врезался в дорожный знак, его пассажир погиб.
Пассажир снегохода погиб в ДТП под Новосибирском, об этом сообщает
Авария произошла на автодороге «Мошково-Белоярка» вечером 18 января.
По данным полицейских, нетрезвый водитель снегохода врезался в дорожный знак на обочине. В ДТП погиб пассажир снегохода — 31-летний мужчина.
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