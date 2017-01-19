Пассажир снегохода погиб в ДТП под Новосибирском, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла на автодороге «Мошково-Белоярка» вечером 18 января.

По данным полицейских, нетрезвый водитель снегохода врезался в дорожный знак на обочине. В ДТП погиб пассажир снегохода — 31-летний мужчина.