Собаки загрызли косуль у кормушек в Мануйловском заказнике

— Животным без подкормки человека не прожить в этом лесу, чем мы и занимаемся, привозим им корм, — говорит егерь.

Каждую из 15-и кормушек заповедника егери пополняют трижды в неделю, но провизии животным едва хватает на полчаса.

— Это хлеб, уже 4 тонны скормили сначала зимы.

Лоси сюда приходят только за солью. Сено для них оставляют на отдельных площадках. Косуль и диких свиней инспекторы балуют хлебом, батонами и булочками. Причем молодые особи не ждут, пока егери уйдут из леса.

Звери в Мануйловском заказнике настолько осмелели, что звук снегоходов для них не опасность, а призыв к обеду. Они нисколько не стесняются и не дожидаются, пока егери выложат весь корм на землю, идут и едят его прямо из корыта.

Прокормиться самостоятельно многие из них не могут. Добыть корм из-под полутораметрового слоя снега даже кабанам уже не под силу, а козам без помощи людей вообще не выжить. Вот и приходят в лесные столовые каждый день как по расписанию.

Эти лесные столовые, кормушки созданы не только для косуль и зайцев, но еще и для диких собак. Косули из-за больших сугробов не успевают во время от них убежать. И только на территории заказника сначала зимы дикие псы насмерть загрызли насмерть 12 косуль.

Лесные столовые — идеальное место для охоты бродячих собак. Они уже точно знают, в какое время и место приходить, чтобы пообедать. Егери говорят: 12 голов — это только то, что они нашли, а ведь сколько погибших коз осталось под снегом, неизвестно. Чтобы хоть как-то защитить косуль, инспекторы объезжают заповедник каждый день и выгоняют собак из леса.

— Мы пытаемся выручить диких животных. Не оставить их в беде, чтобы что-то осталось для наших детей. Еще бы пожелали, чтобы местные жители привязали собак, потому что собаки хуже браконьеров, — говорит инспектор по охране животного мира Александр Филимонов.

От браконьеров зверей в заказнике защищают фотоловушки. Они срабатывают на каждое движение и моментально отправляют фотосообщение на телефон егеря, так что безнаказанными они не остаются. А вот против собак пока еще ничего не придумали.