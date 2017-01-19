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09:12 (мск), источник: Om1.ru

Омская полиция прокомментировала инцидент с омичкой, запершейся в «Лексусе»

Правоохранители рассказали, что на самом деле произошло вчера вечером с водителем внедорожника.

Омская полиция пролила свет на неясную историю, произошедшую вчера в центре Омска, которую бурно обсуждали в автомобильных пабликах.

Как уже сообщал портал Om1.ru вчера вечером на улице Маршала Жукова возникла непонятная ситуация, привлекшая внимание омичей и полиции.

Возле Казачьего рынка на светофоре стоял дорогой внедорожник «Lexus 570», мешая остальным автомобилям проехать. Водитель заблокировал двери и не выходил.

Омичи в соцсетях гадали головы, что произошло на самом деле. Прозвучали версии о напившемся водителе, закрывшемся от полиции, о девушке, которой стало дурно. Близким к истине оказалось последнее предположение.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, вчера в 21:58 в дежурную часть Госавтоинспекции позвонили омичи и сообщили, что на перекрестке улиц Маршала Жукова и Красных Зорь без движения стоит автомобиль, создающий помеху для остальных машин.

Прибывшие автоинспекторы увидели, что девушка за рулем джипа, стоящего в правом ряду, находится без сознания. В салоне громко играла музыка, а двери были заблокированы. На стук полицейских и другое внешнее воздействие женщина никак не реагировала. Более того, «Лексус» вдруг накал скатываться на встречную и врезался в сугроб на обочине. Сотрудники полиции вызвали спасателей и медиков — все службы ждали около часа, пока девушка придет в себя и разблокирует двери.

Полиция установила, что за рулем находилась 28-летняя омичка. Ее отстранили от права управления транспортным средством и доставили в больницу для взятия анализов. Пока неизвестно, была ли девушка пьяна. В настоящее время, как уточнили порталу Om1.ru в полиции, устанавливается, находилась ли автоледи в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители проводят проверку, в результате будет принято процессуальное решение.

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