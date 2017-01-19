Омская полиция прокомментировала инцидент с омичкой, запершейся в «Лексусе»

Омичи в соцсетях гадали головы, что произошло на самом деле. Прозвучали версии о напившемся водителе, закрывшемся от полиции, о девушке, которой стало дурно. Близким к истине оказалось последнее предположение.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, вчера в 21:58 в дежурную часть Госавтоинспекции позвонили омичи и сообщили, что на перекрестке улиц Маршала Жукова и Красных Зорь без движения стоит автомобиль, создающий помеху для остальных машин.

Прибывшие автоинспекторы увидели, что девушка за рулем джипа, стоящего в правом ряду, находится без сознания. В салоне громко играла музыка, а двери были заблокированы. На стук полицейских и другое внешнее воздействие женщина никак не реагировала. Более того, «Лексус» вдруг накал скатываться на встречную и врезался в сугроб на обочине. Сотрудники полиции вызвали спасателей и медиков — все службы ждали около часа, пока девушка придет в себя и разблокирует двери.

Полиция установила, что за рулем находилась 28-летняя омичка. Ее отстранили от права управления транспортным средством и доставили в больницу для взятия анализов. Пока неизвестно, была ли девушка пьяна. В настоящее время, как уточнили порталу Om1.ru в полиции, устанавливается, находилась ли автоледи в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители проводят проверку, в результате будет принято процессуальное решение.