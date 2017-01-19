В Америке приговорили к 25 годам тюрьмы крымчанина и москвича

Груз стоил 10 миллионов долларов. По данным властей США, осуждённые имеют украинское гражданство — сообщает РИА «Новости».

История эта длится с осени 2015 года. Задержали контрабандистов 7 ноября у берегов Пуэрто-Рико. При осмотре яхты полицейские обнаружили в трюме 100 кг кокаина, а потом ещё 270 кг, в том числе смешанного с продуктами питания экипажа.

В процессе разбирательств выяснилось, что яхта (а она шла под испанским флагом) является так называемым судном-призраком: использует регистрационный номер другого судна, приписанного к порту Барселоны. Откуда и куда именно направлялась яхта, не уточняется.

Отбывать наказание осуждённым придётся в Америке, в федеральной тюрьме. Изначально им грозило пожизненное лишение свободы.