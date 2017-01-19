В новоселовской больнице от бронхита умер младенец

Следователи проводят проверку по факту смерти полуторагодовалой девочки в Новоселовской районной больнице.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, вчера около 22 часов в приемный покой больницы скорая помощь доставила ребенка в крайне тяжелом состоянии с предварительным диагнозом «бронхит». Несмотря на усилия по реанимации ребенка, около 1 часа ночи 19 января девочка скончалась.