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08:49 (мск), источник: Newslab.ru

В новоселовской больнице от бронхита умер младенец

Следователи проводят проверку по факту смерти полуторагодовалой девочки в Новоселовской районной больнице.

Следователи проводят проверку по факту смерти полуторагодовалой девочки в Новоселовской районной больнице.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, вчера около 22 часов в приемный покой больницы скорая помощь доставила ребенка в крайне тяжелом состоянии с предварительным диагнозом «бронхит». Несмотря на усилия по реанимации ребенка, около 1 часа ночи 19 января девочка скончалась.

Балахтинским МСО проводится доследственная проверка, направленная на установление причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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