Житель Красноярского края «заработал» миллион на подделке кислорода

В Красноярском крае житель Лесосибирска заработал на продаже фальсифицированного медицинского кислорода более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по краю.

27-летний индивидуальный предприниматель в период с 20 января 2015-ого по 21 марта 2016 г., имея необходимое оборудование, незаконно изготавливал газообразный кислород, а затем эту продукцию он сбывал в медицинские учреждения региона, заключая контракты по подложным документам. Всего обвиняемый осуществил сбыт лекарственных средств на общую стоимость 1 миллион 169 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела следственными органами внесены представления в медицинские учреждения, в результате чего должностные лица учреждений, допустивших заключение контрактов с обвиняемым на основании непроверенных документов, привлечены к дисциплинарной ответственности. Проведены бухгалтерская, химическая экспертизы.